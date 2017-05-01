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  3. 01 Mayıs 2017 13:45

Taksim esnafı müşteri bulamayınca top oynadı

Güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim'de esnaf, 1 Mayıs'ı top oynayarak kutladı. Müşteri olmayışını fırsat bilen esnaf boş caddede top oynarken, bazı turistler de esnafa eşlik etti.

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