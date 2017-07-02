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  3. 02 Temmuz 2017 15:45

Taksim Gezi Parkı yaya giriş ve çıkışına kapatıldı

8. Trans Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle LGBT yürüyüşünün İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasının ardından alınan önlemler kapsamında, Taksim Gezi Parkı yaya giriş ve çıkışına kapatıldı.

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