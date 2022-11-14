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  4. Taksim kırmızıya büründü! Vatandaşlar akın ediyor

Taksim kırmızıya büründü! Vatandaşlar akın ediyor

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İstanbul'da hain saldırının yaşandığı Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde patlamanın meydana geldiği alana vatandaşlar karanfil bıraktı.

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