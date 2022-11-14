Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim kırmızıya büründü! Vatandaşlar akın ediyor Taksim kırmızıya büründü! Vatandaşlar akın ediyor 14 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 12:01 Güncelleme: 14 Kasım 2022 Pazartesi 12:01 İstanbul'da hain saldırının yaşandığı Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde patlamanın meydana geldiği alana vatandaşlar karanfil bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637203ceee0383168a146d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'de hayat normale dönüyor Taksim'deki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist böyle yakalandı Taksim'i kana bulayan hainin yeni görüntüleri Bakan'dan tepki çeken sözler: ''Çocuk bile 9 ayda doğuyor'' Taksim'deki patlama anı kamerada İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama: Çok sayıda yaralı var İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama Hadise’den kasığına kadar yırtmaçlı mini elbisesiyle dans şov Marmaray'da böyle kavga görülmedi ''Erdoğan buraya gelecek''