SON DAKİKA
ARTIK SEMPTOM GÖSTERMEYEN VAKALAR DA TABLODA GÖRÜNECEK
BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI! SON 24 SAATTE 28 BİN 351 VAKA
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Kasım 2020 19:30

Taksim Metro İstasyonu intihar girişim nedeniyle kapatıldı

Video Galeri
Prof. Dr. Özlü tarih verdi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı?
Prof. Dr. Özlü tarih verdi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı?
Video Galeri
Bu tuzağa dikkat! ''Eşim fiyatını duymasın'' diyerek dolandırıyorlar
Bu tuzağa dikkat! ''Eşim fiyatını duymasın'' diyerek dolandırıyorlar
Video Galeri
Türk profesörün Covid-19 aşısı böyle saklanıyor
Türk profesörün Covid-19 aşısı böyle saklanıyor
Video Galeri
Lüks cipte kanlı infaz: 3 ölü
Lüks cipte kanlı infaz: 3 ölü
Video Galeri
Kadıköy Belediyesi'nden kadın yaşam evleri için tanıtım filmi
Kadıköy Belediyesi'nden kadın yaşam evleri için tanıtım filmi
Video Galeri
Koronavirüsle ilgili şoke eden sosyal deney!
Koronavirüsle ilgili şoke eden sosyal deney!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM