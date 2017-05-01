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  3. 01 Mayıs 2017 23:20

Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine açıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 22.00 sıralarında açıldı.

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