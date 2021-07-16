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  4. Taksim Meydanı'nda bikinili turist şaşkınlığı

Taksim Meydanı'nda bikinili turist şaşkınlığı

Taksim Meydanı'na bikini ile gelen iki kadın turist, vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden dakikalarca poz vererek fotoğraf çektirdi.

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