Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim Meydanı'nda bikinili turist şaşkınlığı Taksim Meydanı'nda bikinili turist şaşkınlığı 16 Temmuz 2021 Cuma Saat: 13:40 Taksim Meydanı'na bikini ile gelen iki kadın turist, vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden dakikalarca poz vererek fotoğraf çektirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f1621cf7a132256163d473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bozcaada yüzde 100 doldu! ''Rezervasyonsuz gelmeyin'' Perinçek ile emekli askerlerle arasında ''ahlaksız'' tartışması Bayram öncesi yürekleri sızlatan dram: 4 çocuk açlıktan baygın halde bulundu Mersin'de damat dehşeti AVM'de çocuğa şiddet! Savcı oradaydı zanlı yakalandı Belediye Başkanı kırmızı eşofmanı çekip ''Şevket Hoca'' gibi anlattı Kötü haberi Bakan verdi: Kontrol altına alınamadı! Bakan Soylu: ''Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz'' Merkel’in zor anları kamerada