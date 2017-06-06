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  3. 06 Haziran 2017 11:15

Taksim Meydanında Bonzai kullanan genç yığılıp kaldı

Taksim Meydanı'nda uyuşturucu madde kullanıp ve fenalaşarak bayılan gencin yardımına sağlık ekipleri yetişti.

Video Galeri
El Bab kahramanlarından teşekkür videosu
El Bab kahramanlarından teşekkür videosu
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Kadın doktora makasla saldırı kamerada
Kadın doktora makasla saldırı kamerada
Video Galeri
Boynuna lastik takılarak işkence edilen köpek kurtarıldı
Boynuna lastik takılarak işkence edilen köpek kurtarıldı
Video Galeri
Ölüm kovalamacası kamerada!
Ölüm kovalamacası kamerada!
Video Galeri
D-100de yola savrulan motosikletli kamerada
D-100de yola savrulan motosikletli kamerada
Video Galeri
Metrobüs şoförüne silah çekti!.. İşte o anlar!
Metrobüs şoförüne silah çekti!.. İşte o anlar!