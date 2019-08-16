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  3. 16 Ağustos 2019 16:00

Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem bilincini artırmak için Taksim Meydanı’na getirilen deprem simülasyon tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7 şiddetinde deprem etkisini hissettiren tırda vatandaşlar depremi aktif olarak yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, olası deprem sonrası zararları en aza indirgenmesi için vatandaşları bilgilendirmek adına...

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