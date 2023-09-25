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Taksim saldırısı davasında tahliye kararı

İstanbul Taksim'de 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

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