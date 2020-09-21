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  3. 21 Eylül 2020 14:30

Taksim tacizcisi hakkında yeni karar

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şahsın, mevcutlu olarak adliye getirilmesi için savcılık talimat verdi.

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