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  3. 27 Temmuz 2017 23:15

Taksim Tüneli sular altında kaldı

İstanbul’da şiddetli yağışın ardından Taksim Tünel’i sular altında kaldı.

Video Galeri
Su baskınları havadan böyle görüntülendi
Su baskınları havadan böyle görüntülendi
Video Galeri
Dalgalar balıkları denizden yollara saçtı
Dalgalar balıkları denizden yollara saçtı
Video Galeri
İsrail polisi, Mescid-i Aksada Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi, Mescid-i Aksada Filistinlilere müdahale etti
Video Galeri
Muhabirin dolu ile imtihanı !
Muhabirin dolu ile imtihanı !
Video Galeri
Mega kent kabusu yaşadı
Mega kent kabusu yaşadı
Video Galeri
Haydarpaşa Garında varillerin patlama anı kamerada
Haydarpaşa Garında varillerin patlama anı kamerada
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