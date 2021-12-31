Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim yeni yıla saatler kala doldu taştı Taksim yeni yıla saatler kala doldu taştı 31 Aralık 2021 Cuma Saat: 17:40 Yılbaşına saatler kala yeni yıla Taksim'de girmek isteyenler İstiklal Caddesi'ne akın etti. Polis ekipleri, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana çıkan yollarda üst aramaları yapıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cf1667701e1f0e95190c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 kişi tek kişiyi dövdü! Linç girişimi kamerada BTP lideri Hüseyin Baş: ''Erdoğan, Soylu ve Bahçeli'nin düşünceleri aynı değil'' Yılbaşı zammı için ''sarı kuyruk'' böyle görüntülendi TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor Covid-19 testi pozitif çıkınca uçakta mahsur kaldı Azerbaycan televizyonunda 'Muharrem Sarıkaya' skeci olay oldu Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: ''Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık'' Hırsız sevgililerin kurnaz oyunu kamerada Seren Serengil'den ortalığı karıştıracak Hadise ve Reza Zarrab açıklaması