Taksim yeni yıla saatler kala doldu taştı

Yılbaşına saatler kala yeni yıla Taksim'de girmek isteyenler İstiklal Caddesi'ne akın etti. Polis ekipleri, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana çıkan yollarda üst aramaları yapıyor.

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