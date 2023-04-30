Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'de Araplara özel gece kulübü sosyal medyada gündem oldu! Taksim'de Araplara özel gece kulübü sosyal medyada gündem oldu! 30 Nisan 2023 Pazar Saat: 13:25 Güncelleme: 30 Nisan 2023 Pazar 13:25 İstanbul Taksim'de Arap olmayanların içeri giremediği eğlence mekanından görüntüler kısa zamanda büyük tepki topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644e4213c1ab2b59760148e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeli sığınmacıdan Özdağ'a: ''Ben seni Suriye'ye götüreyim'' Fulya Öztürk'ü gören Erdoğan: ''Ben bunu aday yapacaktım, ortadan kayboldu'' İstanbul'da indirim izdihamı Erdoğan'dan canlı yayında büyük gaf: ''Bir sürçü lisan oldu galiba'' Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST'te Bu korkunç görüntü Türkiye'de çekildi! Korku filmi değil gerçek Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldı Kırklareli'de fabrika yangını