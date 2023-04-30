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  4. Taksim'de Araplara özel gece kulübü sosyal medyada gündem oldu!

Taksim'de Araplara özel gece kulübü sosyal medyada gündem oldu!

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İstanbul Taksim'de Arap olmayanların içeri giremediği eğlence mekanından görüntüler kısa zamanda büyük tepki topladı.

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