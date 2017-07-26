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  3. 26 Temmuz 2017 10:45

Taksimde bonzai içen gencin görüntüsü yürekleri yaktı

Taksim’de bonzai kullandığı iddia edilen gencin görüntüsü yürekleri yaktı. Gencin halini gören çevredeki vatandaşlar gence yardımcı olmak için seferber oldu.

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