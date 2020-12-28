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  3. 28 Aralık 2020 22:20

Taksim’de dikkat çeken yoğunluk

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Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı
Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı
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22 yıldır baktığı yatalak annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
22 yıldır baktığı yatalak annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
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Canlı yayında 'İntihar edeceğim' dedi! Ertesi gün evinde ölü bulundu!
Canlı yayında 'İntihar edeceğim' dedi! Ertesi gün evinde ölü bulundu!
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Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi
Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi
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20 gün önce kırmızı ile kapanan korona haritası yeşile dönüyor
20 gün önce kırmızı ile kapanan korona haritası yeşile dönüyor
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48 saatlik su kesintisi alarmı! Vatandaş stok yapıyor
48 saatlik su kesintisi alarmı! Vatandaş stok yapıyor
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