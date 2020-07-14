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  3. 14 Temmuz 2020 12:25

Taksim'de filmleri aratmayan meydan kavgası!

Taksim Meydanı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

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