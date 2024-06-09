Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp... Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp... 09 Haziran 2024 Pazar Saat: 12:05 Güncelleme: 09 Haziran 2024 Pazar 12:05 Taksim’de bir gece kulübüne kız arkadaşıyla gelen genç, 3 kişiyle tartışma yaşadı. Şahıslardan birinin genç kıza çarpmasıyla başlayan kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6665706735bbefd3ff072ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da orman yangını Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var Karadeniz'de göl manzaralı turizm tesisi inşaatı tepki çekti Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü