  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Taksim'de gözaltına alınan gazeteci Bülent Kılıç o anları anlattı

Taksim'de gözaltına alınan gazeteci Bülent Kılıç o anları anlattı

İstanbul Taksim'de düzenlenen 19. Onur Yürüyüşü’nü takip ederken polis tarafından boğazına bastırılarak gözaltına alınan AFP Foto Muhabiri Bülent Kılıç o anları böyle anlattı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Polisin attığı ses bombasına ''Çocuk uyuyor'' dedi, gözaltına alındı
Onur Yürüyüşü'nde ilginç anlar... O dans etti, polis takip etti
Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki adresi belli oldu: Doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! 7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçtiler
PKK/YPG'den alçak saldırı: Ölü ve yaralılar var
Kısıtlama öncesi sahillere akın ettiler
Kaş'ta üç noktada orman yangını
Camide şok görüntü: İmam, müezzine tabureyle saldırdı
Erdoğan ''Sen beni çıldırtacaksın'' dedi, internette herkes onu aradı