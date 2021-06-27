Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'de gözaltına alınan gazeteci Bülent Kılıç o anları anlattı Taksim'de gözaltına alınan gazeteci Bülent Kılıç o anları anlattı 27 Haziran 2021 Pazar Saat: 21:45 İstanbul Taksim'de düzenlenen 19. Onur Yürüyüşü’nü takip ederken polis tarafından boğazına bastırılarak gözaltına alınan AFP Foto Muhabiri Bülent Kılıç o anları böyle anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d8c743f0628a22c40354f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polisin attığı ses bombasına ''Çocuk uyuyor'' dedi, gözaltına alındı Onur Yürüyüşü'nde ilginç anlar... O dans etti, polis takip etti Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki adresi belli oldu: Doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! 7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçtiler PKK/YPG'den alçak saldırı: Ölü ve yaralılar var Kısıtlama öncesi sahillere akın ettiler Kaş'ta üç noktada orman yangını Camide şok görüntü: İmam, müezzine tabureyle saldırdı Erdoğan ''Sen beni çıldırtacaksın'' dedi, internette herkes onu aradı