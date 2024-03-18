Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı 18 Mart 2024 Pazartesi Saat: 12:40 Güncelleme: 18 Mart 2024 Pazartesi 12:40 Taksim’de genç bir kadın, iddiaya göre sevgilisini başka bir kadının yanında yakalayınca ortalık karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f80c27966314424e0667e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da vahşet! Önce ''ceset aşağıda'' notu ardından cansız bedeni bulundu Ölüsü de dirisi de başımıza bela oldu! Balon balıkları için ''karada ölüm'' uyarısı Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi itirafı Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi Kahramanmaraş'ın eşsiz tadı iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı 4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var Barajlar doldu ama... Uzmanlar ''görünmeyen'' tehlikeyi açıkladı