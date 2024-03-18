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  4. Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı

Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı

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Taksim’de genç bir kadın, iddiaya göre sevgilisini başka bir kadının yanında yakalayınca ortalık karıştı.

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