  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Taksim'de öldüresiye linç girişimi kamerada

Taksim'de öldüresiye linç girişimi kamerada

İstanbul'un en işlek noktalarından Taksim’de üç kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü
TBMM'yi sallayan sözler: ''Çaldığınız paraların hesabını vereceksiniz''
Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp...
İstanbul'da DHKP/C baskını: 16 zanlı gözaltında
Ankara'da dehşete düşüren olay! Hastanın karnında öyle bir şey unuttular ki...
Türkiye bu kadını konuşuyor! 74 erkekle birlikte olup, çocuklarını istismar etti
Valizlerinizi toplayın, Türk malı ayçiçek yağını ucuza alabilmek için Katar'a gidiyoruz!
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
Ukrayna, Rus tankını işte böyle imha etti