Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'de öldüresiye linç girişimi kamerada Taksim'de öldüresiye linç girişimi kamerada 07 Nisan 2022 Perşembe Saat: 11:05 İstanbul'un en işlek noktalarından Taksim’de üç kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624e9b5f7b6e7c45e96bb833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü TBMM'yi sallayan sözler: ''Çaldığınız paraların hesabını vereceksiniz'' Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp... İstanbul'da DHKP/C baskını: 16 zanlı gözaltında Ankara'da dehşete düşüren olay! Hastanın karnında öyle bir şey unuttular ki... Türkiye bu kadını konuşuyor! 74 erkekle birlikte olup, çocuklarını istismar etti Valizlerinizi toplayın, Türk malı ayçiçek yağını ucuza alabilmek için Katar'a gidiyoruz! VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde Ukrayna, Rus tankını işte böyle imha etti