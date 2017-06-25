  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Haziran 2017 18:15

Taksimde Onur Yürüyüşü önlemleri

LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü' çağrısı üzerine polis ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Video Galeri
Taksimde LGBTİ gerginliği
Taksimde LGBTİ gerginliği
Video Galeri
Kapadokyada bayram coşkusu gökyüzünde başladı
Kapadokyada bayram coşkusu gökyüzünde başladı
Video Galeri
2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler
2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler
Video Galeri
Çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü
Çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü
Video Galeri
Önce motosiklete sonra yayaya çarptı
Önce motosiklete sonra yayaya çarptı
Video Galeri
Poşet içinde çöpe atılan bebek hayata tutunamadı
Poşet içinde çöpe atılan bebek hayata tutunamadı