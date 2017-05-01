  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Mayıs 2017 10:45

Taksim'de pankart açan 2 kadına gözaltı

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü'nde demir bariyerle kapatılan, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim'de 2 kadın eylemci pankart açtı.

Video Galeri
İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi
İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanda resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanda resmi törenle karşılandı
Video Galeri
Taksimde pankart açan iki kadın gözaltına alındı
Taksimde pankart açan iki kadın gözaltına alındı
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğanın uçağından Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğanın uçağından Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Video Galeri
Kanala uçan sürücü: Otomobilim serinlemek istedi
Kanala uçan sürücü: Otomobilim serinlemek istedi
Video Galeri
Motosikletçilerin yaptığı korkunç kaza kamerada
Motosikletçilerin yaptığı korkunç kaza kamerada