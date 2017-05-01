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  3. 01 Mayıs 2017 09:50

Taksimde pankart açan iki kadın gözaltına alındı

Taksim Meydanı'nda pankart açarak slogan atan iki kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Video Galeri
Taksim'de pankart açan 2 kadına gözaltı
Taksim'de pankart açan 2 kadına gözaltı
Video Galeri
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Video Galeri
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Motosikletçilerin yaptığı korkunç kaza kamerada