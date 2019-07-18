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  3. 18 Temmuz 2019 17:12

Taksim'de ''para üstü vermedin'' kavgası

Taksim'de bir bakkalda müşteri ile esnaf arasında kavga çıktı. Kavga sebebinin "para üstü vermedin" olduğu ve esnafın müşteriye yum atarak başladığı belirtildi.

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