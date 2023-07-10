Taksim'de patlama paniği! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde kimliği belirsiz iki kişi tarafından patlatılan torpil, paniğe neden oldu. Patlama sesini duyan ve çıkan dumanları gören yurttaşlar koşmaya başladı.

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