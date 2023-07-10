Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'de patlama paniği! Ortalık bir anda karıştı Taksim'de patlama paniği! Ortalık bir anda karıştı 10 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 09:15 İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde kimliği belirsiz iki kişi tarafından patlatılan torpil, paniğe neden oldu. Patlama sesini duyan ve çıkan dumanları gören yurttaşlar koşmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64aba1fad53a1722451a3673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu Yabancı uyruklu çöpten yemek yermiş gibi yapıp dilenirken yakalandı Düzce'de gece yarısı kabusu: Melen Çayı taştı! Bakan Şimşek'e canlı yayında olay tepki: ''Ben salak mıyım ?'' 43 ilin geçiş güzergahı yine kilitlendi; kazalar meydana geldi, yaralılar var! Kıyıköy'de denizde hortum dehşeti TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan! Muharrem İnce yerel seçimler için kararını açıkladı Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var