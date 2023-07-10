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  4. Taksim'de patlama paniği! Ortalık bir anda karıştı

Taksim'de patlama paniği! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde kimliği belirsiz iki kişi tarafından patlatılan torpil, paniğe neden oldu. Patlama sesini duyan ve çıkan dumanları gören yurttaşlar koşmaya başladı.

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