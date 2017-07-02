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  3. 02 Temmuz 2017 01:15

Taksimde "serin hava" kalabalığı

Gündüz rekor sıcaklığın yaşandığı İstanbul'da akşam saatlerinde vatandaşlar serinlemek için Taksim Meydanı'na akın etti.

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AK Parti Van ili Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi öldürüldü
AK Parti Van ili Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi öldürüldü
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Şiddet görüp dışkı yedirilen kadın ya konuştu
Şiddet görüp dışkı yedirilen kadın ya konuştu
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Emniyet Genel Müdürlüğünden 81 ilde motosiklet uygulaması
Emniyet Genel Müdürlüğünden 81 ilde motosiklet uygulaması
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Bodrum alevlere teslim oldu
Bodrum alevlere teslim oldu
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İzmirde ikinci orman yangını
İzmirde ikinci orman yangını
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Yaşlı kadın su kanalına böyle düştü
Yaşlı kadın su kanalına böyle düştü