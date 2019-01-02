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  3. 02 Ocak 2019 11:34

Taksim'de toplu taciz rezaleti kamerada

Taksim'de dün gece yılbaşı kutlamalarında yine taciz olayları yaşandı.

Bilgin Pro
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