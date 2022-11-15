Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'de teröre karşı ağaçlar kaldırıldı Taksim'de teröre karşı ağaçlar kaldırıldı 15 Kasım 2022 Salı Saat: 08:50 Güncelleme: 15 Kasım 2022 Salı 08:50 İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6373289a3a1955184c5f1573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP üyesiydi, AK Parti üyesi çıktı! Skandal görüntüler: İstanbul'da amatör hakeme 10 kişi saldırdı Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü Bombayı bırakan terörist PYD’li çıktı Beyoğlu saldırısını düzenleyen kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi Taksim kırmızıya büründü! Vatandaşlar akın ediyor Taksim'de hayat normale dönüyor Taksim'deki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist böyle yakalandı Taksim'i kana bulayan hainin yeni görüntüleri