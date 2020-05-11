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  3. 11 Mayıs 2020 18:10

Taksim'de turist rezaleti! Polisle tartışıp, gazeteciye saldırdılar

Taksim'de sosyal mesafe kurallarına uymayanlar polis ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarılara kulak asmayan bir grup turist, polisle tartışıp, kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

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