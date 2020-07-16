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  3. 16 Temmuz 2020 11:25

Taksim'de vatandaşın sokak köpeğiyle imtihanı kamerada

Taksim'de meydanda duran köpeği seven bir vatandaş köpeğin yanından ayrılmak isteyince zor anlar yaşadı. Köpek, vatandaşı bırakmayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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