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  4. Taksim'de yabancı uyruklu kapkaççıyı DHA muhabiri yakaladı! O anlar kamerada

Taksim'de yabancı uyruklu kapkaççıyı DHA muhabiri yakaladı! O anlar kamerada

Taksim Meydanı'nda turist kadının cep telefonunu alıp kaçan kişiyi gazeteci çelme takıp, düşürerek yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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