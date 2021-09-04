Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'de yabancı uyruklu kapkaççıyı DHA muhabiri yakaladı! O anlar kamerada Taksim'de yabancı uyruklu kapkaççıyı DHA muhabiri yakaladı! O anlar kamerada 04 Eylül 2021 Cumartesi Saat: 14:56 Taksim Meydanı'nda turist kadının cep telefonunu alıp kaçan kişiyi gazeteci çelme takıp, düşürerek yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61335ed992c01a58961f0523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı Erdoğan'ın açılış törenindeki dikkat çeken diyaloğu: ''Ulan oğlum bu ne hal ?'' Tren minibüse böyle çarptı! 6 kişi öldü Bursa'da 2 günde ikinci hortum paniği! O anlar kamerada Yine bir hemzemin geçit kazası yine ölüm! 4 kişi öldü Yamaç paraşütçüsü, Alanya Kalesi eteklerine düştü Erdoğan'a kendi memleketi Rize'de protesto İntihar yelekleri, bomba yüklü araçlar... Taliban dünya manşetlerinde gündem oldu Müge Anlı yine isyan etti: 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı