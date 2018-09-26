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  3. 26 Eylül 2018 17:05

Taksim’de yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul Taksim’de etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beyoğlu Taksim’de etkili olan yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşarak kendilere sığınacak bir yer aradı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken, bazı vatandaşların ters dönen şemsiyelerle imtihanı renkli görüntüler oluşturdu....

Bilgin Pro
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