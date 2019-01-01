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  3. 01 Ocak 2019 01:55

Taksim’de yeni yılın ilk dakikalarında tekmeli yumruklu kavga

Taksim Meydanı’nda yeni yılın ilk dakikalarında 2 grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga sırasında epilepsi hastası olduğu ileri sürülen bir kişi yere düşerek baygınlık geçirdi. Taksim Meydanı’nda yeni yılın ilk dakikalarını herkes coşkuyla kutlarken 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Yaşanan tekmeli yumruklu kavgada aldığını darbelerin ardından bir kişi...

Bilgin Pro
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