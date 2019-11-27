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  3. 27 Kasım 2019 11:30

Taksim'de yürek burkan görüntü!

Taksim Meydanı’nda aşırı alkollü olduğu öğrenilen bir kadın Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı. Kadının durumunu gören başka bir kadın ona su vererek yardım etti. Yürekleri burkan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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