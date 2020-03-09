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  3. 09 Mart 2020 09:20

Taksim'de yürüyen kadınlara müdahale: 34 gözaltı!

Kadınların 8 Mart kutlamasına kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal caddesinde polis 34 kadını gözaltına aldı.

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