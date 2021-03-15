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  4. Taksim'deki ''çarşaf'' tartışması sosyal medyada olay oldu

Taksim'deki ''çarşaf'' tartışması sosyal medyada olay oldu

Taksim'de çekildiği belirtilen videoda bir kadın ile çarşaflı genç kızlar arasındaki tartışma kameralara yansıdı.

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