Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'deki ''çarşaf'' tartışması sosyal medyada olay oldu Taksim'deki ''çarşaf'' tartışması sosyal medyada olay oldu 15 Mart 2021 Pazartesi Saat: 22:05 Taksim'de çekildiği belirtilen videoda bir kadın ile çarşaflı genç kızlar arasındaki tartışma kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604fb000d80140518d58ee53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı'da ilginç anlar! Sarılmak isteyince olanlar oldu İstanbul'da patlama! Yaralılar var Yol kenarında vahşet! Genç kadının yanmış cesedi bulundu Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: ''Sana sürekli böğürme vazifesi mi verdiler?'' İsmail Saymaz'dan canlı yayında Berat Albayrak iddiası Suriyeliler iş başında! Kuyumcular bile ayırt edemiyor MİT'ten sınır ötesi operasyon! PYD'nin sözde komutanı yakalandı Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki çocuğu motosiklet kullandı, ortalık karıştı! İşte 4 kişinin öldüğü kazadan birkaç dakika öncesi!