SON DAKİKA
EYLÜL 2020 ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
DOLAR, EURO VE ALTINDAN ENFLASYON VERİLERİNE İLK TEPKİ!
EKİM 2020 KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 05 Ekim 2020 09:30

Taksim'deki değnekçiler yeniden ortaya çıktı

Taksim'deki değnekçiler yine ortaya çıktı. Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, yavaşlayan arabaların yanına yaklaşıp bir saat için 15 Türk Lirası para istiyor.

Video Galeri
Milli kahraman İbrahimov'un imha ettiği karakola Azerbaycan bayrağı
Milli kahraman İbrahimov'un imha ettiği karakola Azerbaycan bayrağı
Video Galeri
Koronavirüse inanmayıp, virüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Koronavirüse inanmayıp, virüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Video Galeri
Süpermarkette korkunç olay! Ölü ve yaralılar var
Süpermarkette korkunç olay! Ölü ve yaralılar var
Video Galeri
GATA'nın başhekim yardımcısı: ''Boşanmak yerine 2. eşi alın''
GATA'nın başhekim yardımcısı: ''Boşanmak yerine 2. eşi alın''
Video Galeri
A Haber’de yurttaşın dolar yorumu gündeme oturdu
A Haber’de yurttaşın dolar yorumu gündeme oturdu
Video Galeri
Maymundan AK Partili Fatma Şahin'in zor anları
Maymundan AK Partili Fatma Şahin'in zor anları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM