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  3. 13 Haziran 2020 15:00

Taksim’deki görüntüler şaşkına çevirdi! Kimi maskeyi başına kimi de bileğine taktı

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Bakan Kurum'dan Haliç açıklaması: ''İBB yardım isterse destek veririz''
Bakan Kurum'dan Haliç açıklaması: ''İBB yardım isterse destek veririz''
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Kahramanmaraş'ta polis aracı ve otomobil çarpıştı: 2 ölü
Kahramanmaraş'ta polis aracı ve otomobil çarpıştı: 2 ölü
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TRT spikerinin Hulusi Akar gafı sosyal medyayı salladı
TRT spikerinin Hulusi Akar gafı sosyal medyayı salladı
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Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi
Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi
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İstanbul'da patlama! Yaralılar var
İstanbul'da patlama! Yaralılar var
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Demiryolunda facia! İki tren kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Demiryolunda facia! İki tren kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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