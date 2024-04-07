Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'deki İsrail protestosunda olay görüntüler! 2 polis açığa alındı Taksim'deki İsrail protestosunda olay görüntüler! 2 polis açığa alındı 07 Nisan 2024 Pazar Saat: 10:10 Güncelleme: 07 Nisan 2024 Pazar 10:10 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda düzenlenen İsrail protestosunda yaşanan olaylara ilişkin iki emniyet görevlisinin açığa alındığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661246f46ef391d1da06ba83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da minibüs devrildi: Yaralılar var Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü Yokuşta kayan çöp kamyonu 3 araca çarptı Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir çete daha çökertildi 18 yaşında muhtar oldu: Mahalle hizmet etmek için çok heyecanlıyım Rusya’da sel! Baraj patladı; yüzlerce kişi tahliye edildi Yerel seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü DEAŞ militanları İstanbul'da yakalandı