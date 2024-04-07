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  4. Taksim'deki İsrail protestosunda olay görüntüler! 2 polis açığa alındı

Taksim'deki İsrail protestosunda olay görüntüler! 2 polis açığa alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda düzenlenen İsrail protestosunda yaşanan olaylara ilişkin iki emniyet görevlisinin açığa alındığını duyurdu.

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