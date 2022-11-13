Taksim'deki patlama anı kamerada

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Yerlikaya, patlamada can kaybı ve yaralıların olduğunu söyledi. Patlamanın olduğu bölge yaya giriş çıkışına kapatıldı, polis güvenlik önlemi aldı.

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