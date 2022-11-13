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Taksim'deki patlama anı kamerada

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İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Yerlikaya, patlamada can kaybı ve yaralıların olduğunu söyledi. Patlamanın olduğu bölge yaya giriş çıkışına kapatıldı, polis güvenlik önlemi aldı.

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