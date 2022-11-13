Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'deki patlama anı kamerada Taksim'deki patlama anı kamerada 13 Kasım 2022 Pazar Saat: 17:40 Güncelleme: 13 Kasım 2022 Pazar 17:40 İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Yerlikaya, patlamada can kaybı ve yaralıların olduğunu söyledi. Patlamanın olduğu bölge yaya giriş çıkışına kapatıldı, polis güvenlik önlemi aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637101d600708d16ad770ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama: Çok sayıda yaralı var İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama Hadise’den kasığına kadar yırtmaçlı mini elbisesiyle dans şov Marmaray'da böyle kavga görülmedi ''Erdoğan buraya gelecek'' Kabinede kriz! Bakan Bakan'ı suçladı Ersan Şen'den Cem Küçük'e: ''Sana göre Almanya'da millet donla geziyor'' Metrobüste taciz iddiasına linç girişimi ''İktidara geldiğimizde LGBT-İ derneklerini kapatacağız'' 7 terörist teslim oldu