Taksim’deki uygulamada ‘Şans’ isimli narkotik köpeğiyle araçlar didik didik arandı
12 Temmuz 2019 16:30
Taksim’deki uygulamada ‘Şans’ isimli narkotik köpeğiyle araçlar didik didik arandı
İstanbul’da Özel Harekat Polisi ve hava destekli “Kurt Kapanı 2019-10" asayiş uygulaması yapıldı. ‘Şans’ isimli narkotik arama köpeğinin de katıldığı uygulamada araçların içi ve dışı didik didik aranırken, kasksız motosiklet kullanan bir kişiye de 108 lira trafik cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul genelinde öğlen saatlerinde başlatılan...