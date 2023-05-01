Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'e çıkmak isteyen gruplara gözaltı Taksim'e çıkmak isteyen gruplara gözaltı 01 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 10:25 Güncelleme: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:25 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim’de toplanmak isteyenler gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644f696450f2165daa37e9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın açıklayacağı yeni ''müjdenin müjdesi'' verildi: Petrol... Bakan Soylu mitinge motosikletle gitti Cesur kıyafetler, derin dekolteler... Şeyma Subaşı'nın çılgın bekarlığa veda partisi olay oldu Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret vaadi Yeni gün acı bir haberle başladı: 3 ölü, 44 yaralı İstanbul'da yabancı uyruklu platonik aşk dehşeti: 2 ölü var! E-5 karayolunda ilginç anlar, bir adam yolun ortasına yattı Kılıçdaroğlu yeni video paylaşımında ''emekçilere'' seslendi Taksim'de Araplara özel gece kulübü sosyal medyada gündem oldu!