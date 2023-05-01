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Taksim'e çıkmak isteyen gruplara gözaltı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim’de toplanmak isteyenler gözaltına alındı.

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