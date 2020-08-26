  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Ağustos 2020 15:15

Taksim'e gelen turist kafilesi tedbirlere uymadı

Koronavirüs salgını sürecinde tarihinin en boş günlerini yaşayan Taksim Meydanı yavaş yavaş hareketlenmeye başladı.

Video Galeri
ABD'deki yangınlar haftalarca sürebilir
ABD'deki yangınlar haftalarca sürebilir
Video Galeri
İstanbul'da lüks sitede dehşet! 11. kattan havuza düşerek öldü
İstanbul'da lüks sitede dehşet! 11. kattan havuza düşerek öldü
Video Galeri
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir
Video Galeri
Otobüste kadına tokat atan şahıs adliyeye sevk edildi
Otobüste kadına tokat atan şahıs adliyeye sevk edildi
Video Galeri
Dizi oyuncusunun 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusunun 500 bin lirası gasp edildi
Video Galeri
Batman'da sokak ortasında kadın cinayeti kamerada
Batman'da sokak ortasında kadın cinayeti kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM