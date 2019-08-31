Taksimetrelerde ’güncelleme’ yoğunluğu devam ediyor
31 Ağustos 2019 14:05
Taksimetrelerde ’güncelleme’ yoğunluğu devam ediyor
İstanbul’da taksi ücretlerine gelen zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, yetkili servis noktalarına akın etti. Bağcılar’daki yetkili servis önünde gündüz saatlerinde cadde üzerinde yoğun taksi kuyruğu oluştu. İstanbul’da taksimetre ücretlerine zam yapıldığının açıklanması üzerine, taksi sürücüleri araçlarındaki taksimetre cihazlarını güncellemek için...