Taksimetreyi açmayıp öyle bir ücret istedi ki...

İstanbul'da bir taksi şoförü Halkalı'dan Bakırköy'e ve ardından Taksim'e götürdüğü turistlerden taksimetreyi açmayarak istediği ücret şoke etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651013475806d3209a3e4023" allowfullscreen></iframe>