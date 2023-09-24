Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksimetreyi açmayıp öyle bir ücret istedi ki... Taksimetreyi açmayıp öyle bir ücret istedi ki... 24 Eylül 2023 Pazar Saat: 13:45 Güncelleme: 24 Eylül 2023 Pazar 13:45 İstanbul'da bir taksi şoförü Halkalı'dan Bakırköy'e ve ardından Taksim'e götürdüğü turistlerden taksimetreyi açmayarak istediği ücret şoke etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651013475806d3209a3e4023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti İstanbul'da otobüs tramvaya çarptı Kim demiş yaz bitti diye! Termometreler 38 dereceyi gösterdi Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti Antalya'da orman yangını! Alevler teknelere sıçradı 120 dönümlük araziye ilk defa ekti; tonlarca ürün elde etti TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi Netflix gerçek Squid Game'den ilk görüntüleri yayınladı Türkiye'nin afiyetle yenen sarı altınını taştan böyle çıkarıyorlar