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Taksimetreyi açmayıp öyle bir ücret istedi ki...

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İstanbul'da bir taksi şoförü Halkalı'dan Bakırköy'e ve ardından Taksim'e götürdüğü turistlerden taksimetreyi açmayarak istediği ücret şoke etti.

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