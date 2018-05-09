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  3. 09 Mayıs 2018 15:00

Taksim'i arılar bastı

Taksim'de yüzlerce arı sokaktan geçenlere zor anlar yaşattı.

Bilgin Pro
Video Galeri
Her şey çocuklar mutlu olsun diye
Her şey çocuklar mutlu olsun diye
Video Galeri
Uyuşturucu zulası olarak kullanılan kaçak binalar yıkıldı
Uyuşturucu zulası olarak kullanılan kaçak binalar yıkıldı
Video Galeri
Ters ev büyük ilgi görüyor
Ters ev büyük ilgi görüyor
Video Galeri
Kaçan dana peşindekileri 10 kilometre koşturdu
Kaçan dana peşindekileri 10 kilometre koşturdu
Video Galeri
Galatasaray’ın borcu açıklandı
Galatasaray’ın borcu açıklandı
Video Galeri
Uzaydan Ay böyle görünüyor
Uzaydan Ay böyle görünüyor
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