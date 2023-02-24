  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Taksim'i kana bulayan saldırının planlayıcısı öldürüldü!

Taksim'i kana bulayan saldırının planlayıcısı öldürüldü!

Güncelleme:

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kanlı terör saldırısının planlayıcısını Suriye''de bularak öldürdü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Depremi önceden tespit eden sistem tanıtıldı
Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Öğrenciler -6 derecede okul yolunda mahsur kaldı
İlyas Salman'dan olay sözler: ''İlk kez pişman oldum''
8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, o anlar kamerada
Basel – Trabzonspor maçında ''Enkaz var devlet yok, Erdoğan istifa'' pankartı
Depremzede vatandaş Erdoğan'a böyle seslendi
''Bir çadır gönderemediniz. Beni de Silivri'ye atın''