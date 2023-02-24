Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'i kana bulayan saldırının planlayıcısı öldürüldü! Taksim'i kana bulayan saldırının planlayıcısı öldürüldü! 24 Şubat 2023 Cuma Saat: 11:15 Güncelleme: 24 Şubat 2023 Cuma 11:15 Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kanlı terör saldırısının planlayıcısını Suriye''de bularak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f87223fcbc6b096d0173c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremi önceden tespit eden sistem tanıtıldı Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Öğrenciler -6 derecede okul yolunda mahsur kaldı İlyas Salman'dan olay sözler: ''İlk kez pişman oldum'' 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, o anlar kamerada Basel – Trabzonspor maçında ''Enkaz var devlet yok, Erdoğan istifa'' pankartı Depremzede vatandaş Erdoğan'a böyle seslendi ''Bir çadır gönderemediniz. Beni de Silivri'ye atın''