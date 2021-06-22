  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Taksim'in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı

Taksim'in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı

Temeli, 10 Şubat 2019 tarihinde atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi`nde sona yaklaşıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kız arkadaşıyla yürürken dehşeti yaşadı
Ölmeden önce bıraktığı not kahretti
Korkutan depremin sesi ortaya çıktı
Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı
40 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı
Erdoğan açıkladı: 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları kaldırıldı
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e çok sert sözler
Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi
Yer: Diyarbakır... Tartıştığı kişi silah çekince 7'inci kattan atladı