Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı Taksim'in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı 22 Haziran 2021 Salı Saat: 11:40 Temeli, 10 Şubat 2019 tarihinde atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi`nde sona yaklaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d1a1fe1c05855bf27f24b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kız arkadaşıyla yürürken dehşeti yaşadı Ölmeden önce bıraktığı not kahretti Korkutan depremin sesi ortaya çıktı Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı 40 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı Erdoğan açıkladı: 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları kaldırıldı Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e çok sert sözler Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi Yer: Diyarbakır... Tartıştığı kişi silah çekince 7'inci kattan atladı