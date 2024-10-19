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  4. Taksiyi çalıp, İzmir sokaklarını birbirine kattı

Taksiyi çalıp, İzmir sokaklarını birbirine kattı

İzmir'in Konak ilçesinde, durakta müşteri bekleyen ve anahtarı üzerinden bırakılan bir taksiyi çalan bir kişi, trafiği birbirine kattıktan sonra seyir halindeki taksiden atlayıp kaçtı.

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