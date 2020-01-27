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  3. 27 Ocak 2020 16:10

Taksiyi durdurup boğaza atlayarak, intihar etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti. İntihar eden kişinin cansız bedeni sahile çıkartılırken, taksi şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İntihar anının görüntüsü de ortaya çıktı.

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